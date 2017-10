Kongeåpning for Kings & Queens: – Det kom en fyr i fjøsstøvler

Siste gjest har akkurat forlatt lokalet, og Kings & Queens konge og dronning kan endelig ta seg en pust i bakken; slitne, men veldig fornøyde.

– Dette var egentlig en prøvekveld, men de første gjestene kom allerede klokken 15.00, sier Helen Haarberg til Fosna-Folket.

– Perfekt lokale

Sammen med ektemannen Mehmet Filiztek inviterte hun til storveies åpningsdag på Brekstads nye utested Kings & Queens bar.

– Det gikk over all forventning. Jeg hadde ikke trodd det skulle komme så mange. Dette er helt fantastisk, sier hun.

Totalt tror innehaverne at det kan ha vært 140 gjester innom. Det nye utestedet skal etter planen være åpent fra onsdag til lørdag. Med vinkvelder, quiz og spill, karaoke og egne fredags- og lørdagssegmenter er målet å favne en gruppe som til nå kanskje ikke har hatt det tilbudet de har ønsket.

– Det er et perfekt lokale. Det er ikke for stort og ikke for lite. Vi har plass til 180 gjester samtidig, men så mange ønsker vi ikke. Da blir det for trangt. Det skal være mulig å bevege seg, og føre en samtale uten at man må rope.

WOW-faktor

Haarberg forteller at ektemannen Filiztek i perioder har sovet på sofa i lokalet, og nærmest bodd der permanent.

– Vi har brukt mye penger på å pusse opp og styra. Og så har vi brukt Facebook til markedsføring, sier Haarberg.

Flere har forsøkt å drive utested i lokalene tidligere. Senest «Lille Melissa».

– Dette er et litt annet konsept. Det var litt fjortisbule før. Vi har fått mye wow fra gjestene i kveld, tillegger vaktsjefen.

– Dette blir ikke noe sportsbar. Da får gjestene dra andre steder. Vi vil heller at damene som er lei av fotball, kommer hit og drikker vin. Vi tenker litt Solsiden-stil, sier Haarberg.

Haarbergs søster, Lena, kjent fra the Voice, satte stemninga med live musikk på scenen, i tillegg til DJ, og drinker i baren fra drinkmesteren selv, Mehmet Filiztek.

– Jeg er ganske sikker på at han er den eneste bartenderen på Fosen som lager strawberry daquiri, skryter Haarberg.

Udramatisk

Åpningskvelden forløp nesten uten bråk og dramatikk, til tross for at det i perioder var lang kø for å komme inn på det nye utestedet.

– Vi hadde vel én episode, og det var ti over to, etter at vi hadde stengt dørene.

Episoden ble løst uten stor dramatikk. Det var, ifølge politiet, som kom til stedet, to bråkmåkere som ønsket å ta opp tidligere uenigheter.

Det var gratis inngang på åpningskvelden, men Haaberg er usikker på om det vil bli slik i fortsettelsen. Cover eller ikke, en viss standard forventes av gjestene også.

– Vi må ha litt dresskode her. Det kom en fyr i fjøsstøvler, så han måtte vakta sende videre, sier en fornøyd Haarberg.

– Men han tok det veldig pent da!