Branntilløp på Stadsbygd

Søndag kveld rapporterte politiet i Trøndelag om røykutvikling i en badstu på Stadsbygd i Rissa kommune.

I følge Geir Haugdahl, operatør ved 110-sentralen, dreier det seg ikke om en badstu, men en mastu.

– Brannvesenet har vært inne med røykdykkere i andre etasje og slukket et branntilløp, og startet ventilering.

Stadsbygd, Rissa: melding om røykutvikling i badstu, ingen personer i bygget, nødetater sendt. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) October 8, 2017

Det var boligeier selv som oppdaget røykutviklingen og ringte inn varselet.

– På vår anbefaling valgte vedkommende ikke å gå inn på egen hånd, fordi det var for røykfullt.

Ingen personer befant seg i bygget, men 110-sentralen har så langt ikke fått tilbakemeldinger om hvor omfattende skadene er.

Et mastu er, ifølge søk på nettet, et lite hus på tunet, fra gammelt av en melkebu, der for eksempel drenger kunne overnatte.