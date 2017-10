Veien er åpen, og blir ferdigstilt rett over helga

Denne uken har det vært redusert fremkommelighet i sentrum av Brekstad. Ifølge Jon Foss, enhetsleder i Ørland kommune, blir resten av jobben utført rett over helga.

– Veien er ferdig et godt stykke forbi sparebanken, og jeg regner med at resten blir ferdigstilt rett over helga, sier han til Fosna-Folket.

LES MER: Her blir det ny asfalt til helga

Det er den gamle asfalten i Yrjars gate som har blitt fjernet. En veihøvel har skrapet og planert veien, før ny asfalt har blitt lagt. I perioden har deler av Yrjars gate, og sideveien, vært stengt, men fredag ettermiddag ble det meste av veien åpnet igjen.

– Grunnarbeidet ble litt mer komplisert enn det de så for seg i utgangspunktet. Da ble det, såvidt meg bekjent, bestemt at siste del blir gjort ferdig rett over helga. Alle sideveier blir også gjort ferdig da. Det skal være komplett når vi sier oss ferdig, ifølge Foss.