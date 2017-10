Fotballmamma vippset og vant

Det er imidlertid en god del lag og foreninger som enda ikke har Vipps. Nå håper bankene at flere ser dette som en god betalingsløsning.

Vant penger

Før sommerferien hadde Sparebank 1 SMN og Stadsbygd sparebank en felles dag hvor de markedsførte denne forholdsvis nye betalingstjenesten.

- Alle som kom innom standen vår og vippset penger, var med i trekningen om å vinne og gi pengene til et veldedig formål, forteller banksjef i Sparebank 1, Linda Iversen.

I løpet av dagen kom det inn 1750 kroner. Så har begge bankene i Rissa sponset 2500 kroner og dermed kunne vinneren, Anne Grete Mandal motta en sjekk på 6750 kroner. Den skal gå til Stadsbygd IL fotballgruppa.

- Hva mener du pengene skal brukes til?

- Det har jeg ikke tenkt på, men det er helt sikkert noe de trenger, sier fotballmammaen.

Trenger organisasjonsnummer

Nå ønsker de to bankene at flere frivillige lag og organisasjoner tar i bruk Vipps i stedet for at de må håndtere mye kontanter.

- Forutsetningen for at lag og foreninger kan bruke vipps er at de har et organisasjonsnummer. Det kan bestilles på brreg.no, og det er gratis og registrere seg i enhetsregisteret. Det eneste kravet er at det må etableres et stiftelsesdokument, sier Linda Iversen og ber folk ta kontakt om det er noe de lurer på.

- Vi oppfordrer alle veilag, klasser, foreninger og lignende å få på plass et organisasjonsnummer og så er saken Vipps, sier Iversen.

- Husk å gjøre det noen dager før et arrangement. Det tar tre-fire dager før Vipps er klart til bruk, oppfordrer Anne Mosleth i Stadsbygd sparebank.

LES OGSÅ: