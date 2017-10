Nye midler til gammel veg

Søkeren er Sameiet Fjellsaunet ved Berit Opsal. Det ble søkt om 117 000 kroner i tilskudd. Det oppgis at tiltak er nødvendig for å hindre at gammel ferdselsvei til Fjellsaunet forfaller.

– Tiltaket er viktig for å bedre tilgjengelighet og opplevelseskvaliteten langs den gamle ferdselsvegen som går fra Brulia til Fjellsaunet i Kroken. Det innvilges tilskudd til rydding av skog for å få synliggjort den gamle steinsatte vegen, grusing, etablering av klopper, samt gjenåpning av grøfter i henhold til søknad, skriver saksbehandler i sitt positive tilsvar.

Spesielle miljøtiltak

Det er søkt om tilskudd til restaurering av nødsarbeidsvei til Fjellsaunet på eiendommen gnr. 54 /1.

Åfjord kommune har behandlet søknaden i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 04.02.2004. Tiltaket er vurdert å være i henhold til bestemmelsene i forskriften. Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet. Tiltaket er derfor ikke vurdert etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven (NML), §§ 8-12.

Brevet fra kommunen er datert 28. september og klagefristen på vedtaket er tre uker fra denne dato.