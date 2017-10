Åpner nytt utested

- Vi tenker å ha litt fast program så damene kan møtes på vinkveld en lørdag, og andre faste aktiviteter hver uke, sier Helen Haarberg. Sammen med ektemannen Mehmet Filiztek, åpner de utestedet Kings and Queens bar i Brekstad på lørdag.

Hjem til Fosen

Haarberg forteller at hun flytter hjem til Fosen etter å ha bodd i Melhus i fem år.

- Vi flytter til Hasselvika der jeg er vokst opp. Så pendler vi til Brekstad, sier hun.

- Ørlandet vokser og vi har tro på at det er etterspørsel etter et utested for de mellom 20 og opp til 35, 40. Det er mange nye i den aldersgruppa som flytter til området, fortsetter Haarberg.

Aktiviteter

I tillegg til å være et vanlig utested, tror Haarberg at aktiviteter på faste tidspunkt hver uke kan være viktig for å gi publikum det de er ute etter.

For det meste skal Haarberg og ektemannen, som er utdannet bartender, stå bak bardisken. I tillegg vil et par ansatte hjelpe til i helgene.

- Spill, vinkvelder, fredagspils, ølsmaking, karaoke, quiz. Vi legger også opp til mat og rett og slett å være et treffpunkt for folk, sier Haarberg.

Fest

På lørdagens åpning står live-musikk og DJ på programmet.

- Det er veldig spennende å starte opp et utested. Vi håper at folk ønsker å dra ut for å kose seg. Det finnes tilbud for de som er litt eldre, eller sportsinteresserte på Brekstad allerede, sier Haarberg.

- Jeg har jo vært ute på Brekstad før, og vet det kan være bra stemning. Det håper vi å skape i Kings and Queens bar. Det er klart jeg er litt spent før premieren, men dette blir gøy, sier Helen Haarberg.