Slik gikk ordfører- og varaordførervalget

- Han er en likandes og dyktig person, og jeg tror han vil gjøre en dyktig jobb, sa Vollan, som selv går ut av alle politiske verv 1. november i år.

Skriftelig valg

Opposisjonsleder i Rissa, Per Kristian Skjærvik (Ap) gjorde det klart at de ikke ville komme med en motkandidat.

- Vi vil respektere valget innbyggerne gjorde i 2015. Men, vi ønsker at valg av både ordfører og varaordfører gjøres skriftelig slik at de som ønsker det kan stemme blankt, sa han.

Blant de 47 representantene (en manglet) ble resultatet 42 stemmer for Steinar Saghaug og fem blanke stemmer.

Takket for tilliten

- Jeg takker for tilliten og er ydmyk. Det er en stor ære, og med stor respekt jeg tiltrer rollen 1. januar, sa Steinar Saghaug.

Han påpekte at det var spesielt å skulle bli første ordfører i den nye kommunen.

- Men, vi har jo øvelseskjørt ett år nå. Jeg føler at vi har funnet tonen, og den synes jeg er god. Jeg skal love dere å gjøre alt for å være ordfører for alle i alle deler av den nye kommunen. Jeg håper vi klarer å fatte vedtak til beste for innbyggerne, sa Saghaug.

Han ønsket også å takke Ove Vollan for et godt samarbeid.

- Du har vært stødig og løsningsorientert i prosessen. Det er litt rart at du slutter nå. Kommer til å savne deg, sa Saghaug og trakk fram et ord som Ove til stadighet bruker og som han ville ta med seg videre.

- Fantastisk. Vi skal ta med oss det videre og lage en fantastisk kommune.

Gave til Ove

Avslutningsvis ville han gi Ove en avskjedsgave og påpekte at den overhodet ikke hadde noen symbolsk betydning.

- Det går rykter om at du er en elendig jeger. Derfor får du denne, sa han og kom trekkende med den utstoppa gaupa som rissaordføreren har hatt stående på sitt kontor.

Varaordførervalget

Etter at Saghaug formelt var valgt som ordfører for Indre Fosen, skulle varaordførervalget gjennomføres.

- På vegne av Senterpartiet og posisjonen forelår jeg Liv Darell, sa nåværende varaordfører i Leksvik kommune, Bjørnar Buhaug.

Han pekte på at hun har lang erfaring som politiker, også på fylkesnivå.

Tormod Overland (Frp) påpekte at et valg uten flere kandidater ikke var noe valg, og foreslo Marthe Småvik (Frp) som varaordfører i Indre Fosen kommune.

Mange blanke stemmer

Opptellingen etter den skriftelige avstemmingen viste 26 stemmer for Liv Darell, 3 stemmer for Marthe Småvik og 19 blanke stemmer.

- Mange blanke stemmer Liv Darell. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at det var fint at opposisjonen ikke kom med motkandidat, men at de gav politikerne mulighet til å stemme blankt, sier Darell.

- Du tror ikke det kan ha noe med din holdning til plasseringen av ny videregående skole?

- Nei, jeg tenker ikke det, svarer hun.

LES OGSÅ:

Siste kommunestyre for Ove Rissaordfører Ove Vollan (H) får fritak fra ordførerjobben og alle sine politiske verv fra 1. november.