Siste kommunestyre for Ove

Kommunestyret i Rissa behandlet i dag søknaden om fritak. Søknaden ble enstemmig vedtatt.

Ny jobb

Ove Vollan søkte fritak på grunn av at han 1. november går inn i ny stilling som banksjef Næringsliv Fosen/Assisterende Banksjef Næring Sør-Trøndelag i Sparebank 1 SMN.

I søknaden skriver Vollan at jobben han skal inn i er arbeidskrevende og intensiv, og vil kreve all hans oppmerksomhet i årene framover. Han kan derfor ikke se at han klarer å skjøtte sine politiske verv på en tilfredsstillende måte.

Han påpeker at han i den nye stillingen vil komme i habilitetsproblem både i jobbsammenheng og som representant for kommunen.

- Litt vedmodig

Etter vedtaket takket han for seg.

- Jeg husker godt den første famlende og nervøse talen jeg holdt i 2003. Nå har jeg vært ordfører i seks år, år jeg ser tilbake på med stor glede. Det er et privilegium å få være ordfører i en kommune. Nå er det slutt, for denne gang, sa Ove Vollan.

Han påpekte at han syntes det var tart og vemodig å takke for seg.

- Jeg håper vi fortsatt kan være venner, og er overbevist om at den nye jobben er riktig for meg, sa Vollan.