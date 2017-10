Fikk klar beskjed om å slukke «søppelbål»

– Det er ikke ulovlig å brenne bål på denne tida av året, men det er ikke lov å brenne søppel på den måten. Det skal være enkelt å levere det på Kråka i åpningstida der, understreker politibetjent Live Bakken ved Fosen lensmannsdistrikt.

Hun sier at de er klar over at flere driver med søppelbrenning, og at dette kan resultere i bøter.

– For vedkommende på Opphaug ble det denne gangen gitt en advarsel, legger Live Bakken til.