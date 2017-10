Ønsker Marthe Småvik (Frp) som varaordfører

Det som er klart er at leksvikordfører Steinar Saghaug (H) blir ordfører i Indre Fosen, og at dagens rissaordfører, Ove Vollan (H), går over i en stilling som banksjef i Sparebank 1 SMN fra 1. november.

Av de to kommunenes varaordførere, Liv Darell og Bjørnar Buhaug, begge fra Senterpartiet, har det ligget i kortene at varaordføreren skal komme fra den kommunen som ikke fikk ordføreren.

- Personvalg

Nå signaliserer imidlertid Frp at de ønsker en annen løsning.

- Etter det vi så langt kjenner til kommer opposisjonen ikke til å fremme motkandidat til Liv Darell (Sp) som varaordfører. Ordfører og varaordfører er imidlertid personvalg, basert på tillit blant politikerkolleger og ute blant folk, som ikke nødvendigvis alltid avgjøres gjennom antall stemmer et parti har fått i valget, sier nyvalgt leder i Indre Fosen Frp, Tormod Overland.

- Vi mener Marthe er en god kandidat som kan representere Indre Fosen på en flott måte. Hun har lang politisk fartstid og et godt politisk nettverk. Som et støtteparti til posisjonen ønsker vi å bidra til en åpen debatt og avstemning om varaordføreren i Indre Fosen, ikke at alt skal være ferdig oppgjort på bakrommet før møtet, sier han.

Han legger til at Liv Darell er en sterkt kandidat, men Frp mener Marthe er er bedre egnet, og har gode kontakter i regjeringen, som kan bli viktige for Indre Fosen kommune.

- Spennende

- Hva tenker du om en jobb som varaordfører Marthe Småvik?

- Det kunne vært spennende det. Nå føler vel vi at det meste er avgjort på forhånd, men vi synes det er viktig å markere at det finnes et alternativ, sier Marthe Småvik.