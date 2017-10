Den vanlige klasseromsundervisningen er lagt til side. Noen elever baker knekkebrød, mens andre øver inn et sirkusnummer, og noen forbereder kunstutstilling. Torsdag kveld inviteres hele bygda til noe å glede seg over.

Temauke

- Som vanlig har vi ei temauke dens siste uka før høstferien. I år har vi kalt den «Noe å glede seg over». Hele skolen er med. Noe å glede seg over er tema for Verdensdagen for psykisk helse, og vi slår den litt sammen med temauka vår i år, sier rektor Øystein Bjørvik ved Testmann Minne skole.

Sirkus og tivoli

- Vi har valgt å ha sirkus og tivoli som tema. Det er noe de aller fleste opplever som noe å glede seg over. Derfor har vi valgt aktiviteter forbundet med dette. Du skal ikke se bort ifra at det kommer en elefant i en eller annen form torsdag kveld. Spåkone og sjonglører kommer, og det blir anledning til å prøve lykkehjul. Og så blir det matsalg og salg av kunst, sier Bjørvik.

Fritt valg

Alle elevene har selv fått velge hvilken aktivitet de ønsker å være med på.

- Det handler om å få fram andre talenter hos elevene enn det de til vanlig viser i skolehverdagen. De fleste har fått førsteønsket sitt oppfylt når de valgte aktivitet. Det er bra, for da gjør de noe de gleder seg over å gjøre, sier lærer Tone Aunan og leger til at de ansatte også gleder seg over årets temauke.

Torsdag kan foreldre og bygdefolk glede seg over hva elevene og de ansatte har brukt denne skoleuka til når sirkusdirektørene ønsker velkommen til kveldens forestilling på Testmann Minne skole.

