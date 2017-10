Flytter støyarbeid til sentrum

- Vi berører faktisk rundt halvparten av Ørlands befolkning med vår utbygging. At vi er tilgjengelig for de som berøres er et suksesskriterium som absolutt ikke bør undervurderes, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase i en pressemelding til egen organisasjon.

Mer synlig

I slutten av agusut skrev Fosna-Folket om eiendomssjefens håp om å flytte kontorplassene til de som jobber med prosjekter utenfor det militære området ut fra flystasjonen.

Nå er det klart at kontorplassene til de fem byggelederne som følger opp arbeidene med støytiltak utenfor flystasjonen flyttes ut fra byggherrekontoret på Ørland flystasjon og til lokaler i Meieriveien midt i Brekstad sentrum.

- Øvrige prosjektledere og rådgivere på eiendomsforhold utenfor flystasjonen vil dessuten benytte kontoret når de er på Ørland, skriver Forsvarsbygg i pressemeldingen.

1. November

Lokalene i første etasje i Meieriveien 5 skal pusses opp, og gjøres klar til bruk. Forsvarsbygg skriver at det etter planen er ferdig allerede til 1. november.

I dag har Forsvarsbygg åpne kontordager på Ørland kultursenter hver mandag. disse åpne kontordagene flyttes til lokalene i Meieriveien etter de er tatt i bruk.

- Vi har hatt god erfaring med våre faste åpne kontordager og vi ønsker å videreføre dette tilbudet. I tillegg får vi nå altså kontorplass for våre byggeledere og et sted det skal være enkelt å komme innom og slå av en prat eller å stille de spørsmål en måtte ha, sier Pedersen.

Avtale

Utenfor de faste kontordagene hver mandag, vil kontoret i Brekstad sentrum foreløpig ikke være tilgjengelig for drop-in besøk, men det vil være mulig å gjøre forhåndsavtaler. For at det skal være mulig vil Forsvarsbygg måtte ha en fast administrasjon til å betjene de som kommer innom.

- Men vi vil se nærmere på muligheten om å ha en fast administrasjon også på sikt, sier Carl Oscar Pedersen.

