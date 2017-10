Et historisk møte

I lokalene til den tidligere Husmorskolen fant møtet med representantene for de to fylkeskommunene sted. Det er 15 medlemmer i arbeidsutvalget. Disse har i praksis fungert som et fylkesutvalg. I 2018 skal Trøndelag samles til ett fylke.

Samling

Det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune konstitueres denne måneden. Fram til nå har arbeidet arbeidet med sammenslåing vært ledet av ei av ei fellesnemnd. Denne har bestått av dagens 78 medlemmer av fylkestingene – 43 fra Sør-Trøndelag og 35 fra Nord-Trøndelag.

Samferdsel

Saker som som har vært oppe er mellom anna «Ny takst og sonestruktur». Her kom de med et vedtak som skal opp i det felles fylkestinget. «Mandat for en fireårig Leveranseavtale med AtB» ble vedtatt. Saken «Organisering av fergetransporten» ble utsatt. Dette har liten betydning for Fosen, da de to strekningene her er vedtatt allerede. «MetroBuss – stasjonsløsninger på Strindheim knutepunkt» ble også vedtatt.

Innbyggerundersøkelsen: Over halvparten positive til Trøndelag som ett fylke 54 prosent av de spurte er positive til en fylkessammenslåing ifølge innbyggerhøringen som ble offentliggjort for begge fylkestingene i dag, onsdag.