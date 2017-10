Nå er utbyggeren for nye fergekaier klar

- Framdriften er svært viktig på dette prosjektet. Alt må være klart til elektriske ferger settes inn i sambandet 1. januar 2019, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen til Våre veger.

Det var ikke det laveste tilbudet fra Norwegian Rock Group fra Nord-Aurdal i innlandskommunen Valdres på 115,4 millioner kroner som ble valgt.

Mandag ble det klart at ALTi Bygg og Anlegg fra Mandal skal bygge om fergekaiene på Brekstad og Valset. Kontrakten har en verdi på 121,1 millioner kroner.

Krone for krone

Den nye fergekaien er beregnet å koste rundt 130 millioner kroner, inkludert finansieringen fra Ørlandet. Ørland kommune har bidratt med inntil 9 millioner kroner, men siden totalprisen blir mindre enn 130 millioner kroner, reduseres bidraget fra kommunen krone for krone.

Det betyr at Ørland kommunes sluttregning ser ut til å bli 100 000 kroner, ikke ni millioner.

El-ferger

De nye fergekaiene skal stå ferdig før 1. januar 2019. Da skal nye el-ferger i drift på sambandet. Det er nye ferger som nødvendiggjør nye fergekaier.

De nye fergekaibruene skal være 18 meter lange og 12 meter brede. Fundamenter for ladetårn skal støpes og forankringsautomater skal settes på plass. Sistnevnte er en innretning som tar tak i en el-ferge og holder den på plass når den kommer til kai.

- Vi ser for oss byggestart i november. Det er bare tiden og veien om fergekaien skal stå ferdig til første januar 2019, sier samferdselssjef Oddveig Kipperberg i Sør-Trøndelag fylkeskommune på besøk i Brekstad før helga.

Stans

På Valset skal dagens fergekai oppgraderes. Det betyr at man ikke kan unngå et brudd i sambandet. Før sommeren sier prosjektleder Johnsen følgende om forventet fremdrift for utbyggingen til Fosna-Folket.

- Hele dagens fergelem byttes ut og det kommer på plass et nytt landkaiområde. Det er fysisk umulig ikke å ha et avbrudd når arbeidet skjer på dagens kai, forteller Johnsen.

I perioden der det blir brudd i sambandet vil fergeforbindelsen mellom Værnes og Garten styrkes, mens tyngre kjøretøy blir henvist til å ta ferge mellom Flakk og Rørvik.

- Vi legger opp til en arbeidsperiode på ni dager, med gulerøtter i form av ekstra godtgjørelser for tilbydere som finner løsninger for kortere opphold i trafikken. Vi legger bruddet til lavtrafikksperioden mellom nyttår og påske, sier han.

- Byggetiden blir ikke stort mer enn et år for det vesentligste av jobben, sier Johnsen til Våre veger.

