Kåret to fylkesmestere

Mesterskapet i Leksvik var et felles mesterskap mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og det ble kåret en mester fra hvert fylke.

Ingen fosninger

Verdalingen Petter Landfald med hunden Kvikk ble beste nordtrønder med poengsummen 90, mens Kåre Ola Botnan og hunden Cru hentet heim seieren i det sørtrønderske mesterskapet med 88 poeng.

Ingen fosninger deltok i Leksvik.

Konkurransen

Å konkurrere med gjeterhund er ingen vanlig sportsgren på Fosen, selv blant saueeiere. Olav Tiller fra Nord-Trøndelag Gjeterhundlag var til stede i Leksvik, og han forklarer hva som skjer i en gjeterhundkonkurranse: Føreren skal med hjelp av hunden føre fem sauer gjennom ei løype som består av tre grinder. Deretter skal han skille ut to sauer fra flokken og ha kontroll på dem. Til slutt skal sauene føres inn i ei kve. Alt dette skal skje innen det er gått 11 minutter. Ekvipasjen starter med en maksimal poengsum, og så gir dommeren trekk for feil som blir gjort i løypa.

Fylkesmatch

Etter fylkesmesterskapet var det duket for fylkesmatch mellom de to trønderfylkene hvor de fem beste ekvipasjene fra hvert fylke deltok. Løypa var den samme som under fylkesmesterskapet, men i stedet for å skille ut to sauer skulle deltakerne skille ut en sau, noe som er hakket vanskeligere.

Ikke fornøyd

Petter Landfald og Kvikk deltok i fylkesmatchen også, men han var ikke fornøyd innsatsen.

- Jeg bommet på port nummer én, og jeg fikk problemer med å single ut sauen, sier hundeføreren som har drevet med gjeterhundkonkurranser i fire år.

Fylkesmatchen ble vunnet av Sør-Trøndelag.

Kommende helg er det NM i gjeterhund på Ørlandet, og flere av deltakerne i Leksvik blir å på startstreken der.

