Her blir det ny asfalt til helga

Det opplyser Jon Foss, enhetsleder for kommunalteknikk i Ørland kommune.

- All asfalten skal av, og det skal legges ny asfalt. For å få til det må all gammelasfalten fjernes først, og det er det arbeidet man nå er i gang med, forklarer Foss.

Asfalten tas nå av, før en veihøvel skal skrape og planere slik at vatnet renner vekk før den nye asfalten legges onsdag og torsdag. Til helga vil det være ny asfalt på plass, opplyser Foss.

- Det betyr at det vil bli noe redusert fremkommelighet, men det vil ikke bli helt stengt. Noe enveiskjøring vil det bli, dette vil bli skiltet, sier Foss.