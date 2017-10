La seg for tett bak lovens lange arm

Like før midnatt lørdag var Øystein Braseth og kollegaen i UP på veg fra Ørland til Bjugn da de opplevde noe de sjelden gjør.

Kunne ha sluppet unna

- Vi kom kjørende langs fylkesveg 710 mot Bjugn da vi la merke til en bil som holdt alt for liten avstand til oss. Ved Opphaug bestemte vi oss for å stoppe bilen og ta en prat med sjåføren som var en mann i begynnelsen av 20-årene. Da oppdaget vi at han var beruset. Vi beslag la førerkortet. Det er meget sjelden vi stopper biler bak oss, men hadde vi ikke gjort det i dette tilfellet hadde kanskje promillekjøreren sluppet unna, sier Braseth.

Skulle følge med festtrafikken

UP-patruljen var egentlig på tur for å følge med festtrafikken i Bjugn, men det ble det ikke noe av.

- Det ble en del arbeid i forbindelse med hendelsen ved Opphaug, så mere enn det rakk vi ikke på vakta, sier Braseth.