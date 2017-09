To rådyr måtte bøte med livet

Klokken 20:30 fredag kveld fikk politiet melding om en rådyrpåkjørsel i Lysøysundet i Bjugn. Dyret døde i sammenstøtet med bilen.

Litt tidligere fredag ble et rådyr påkjørt på Linesøya i Åfjord.

- Klokka 16:53 fikk vi melding om at en bil hadde kjørt på et rådyr ved Linesøy skole. Dyret levde etter sammenstøtet. Viltnemda ble varslet for å avlive dyret, opplyser operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.