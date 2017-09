Sykefraværet går ned

- Det er svært gledelig at tertialrapporten per 31. august viser at sykefraværet fortsetter å synke, skriver konstituert rådmann i Leksvik kommune, Vigdis Bolås i økonomirapporten for andre tertial.

Liten nedgang

Sykefraværet viser en liten nedgang i forhold til 2016. Hittil i år har sykefraværet vært 8,43 prosent mot 9,88 prosent de første åtte månedene i fjor.

Fortsatt fokus på fravær

- I andre tertial var fraværet på 5,55 prosent mot 6,55 prosent i tilsvarende periode i fjor. Dette viser at sykefraværet faller, men at det fremdeles er høyt, og at det må få fokus fremover også, skriver Bolås.

Kommunestyret i Leksvik skal behandle tertialrapporten i sitt møte førstkommende torsdag.

