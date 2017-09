Klokken 02:56 natt til lørdag stanset politiet en bil på Ørlandet etter mistanke om promillekjøring.

- Føreren var en person i 40-årene. Det viste seg at han hadde lavpromille. Han gikk akkurat under grensa for videre reaksjoner, opplyser operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.