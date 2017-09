Startet dagen med historisk møte

Fra 1. januar 2020 skal nye Ørland kommune se dagens lys, som et resultat av den vedtatte fusjonen av kommunene Bjugn og Ørland.

– I størst mulig grad et upolitisk fora

Fram til da skal de to drives hver for seg som i dag, samtidig som en ei fellesnemnd skal starte arbeidet med å fatte politiske vedtak i forhold til drift av den nye kommunen. Nemda teller hele 42 medlemmer, like mange fra hver av de to kommunene. Til å serve den store nemda skal et mindre arbeidsutvalg bestående av et lite utvalg politikere og administrativt ansatte spille opp saker til fellesnemnda. Første møte i utvalget var lagt til Bjugn rådhus.

– Vi skal i størst mulig grad være et upolitisk fora som kommer opp med saker som fellesnemnda skal behandle, understreker Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) overfor Fosna-Folket.

Tirsdag og torsdag

I fredagens møte ble det også understreket av flere, at man i størst mulig grad skulle tilstrebe å oppnå felles enighet i saker som utvalget tar opp.

Fellesnemnda skal ha månedlige møter mens arbeidsutvalget skal ha samling hver uke. Fram til iallfall nyttår, ble det bestemt at fellesnemnda skal ha sine møter lagt til torsdager fra klokka 12.00, mens arbeidsutvalget får tirsdager som fast møtedag og 1600 som tidspunkt for oppstart av møtene.

I dag har Bjugn kommunestyre tirsdag som fast møtedag, mens Ørland har torsdag. Dette kan det bli endringer på til neste år.