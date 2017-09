Miljødronninga vender tilbake

Nylig begynte Fylkesmannens miljøvernavdeling å utrede vern av store områder rundt Ørland og Bjugnfjorden. Disse tankene får støtte fra Wiger-Haraldsvik og medlemmene i miljøvernforbundet.

De har plass til 40 frivillige på M/S Miljødronningen. De skal rydde så mange strender som mulig. M/S Miljødronningen vil som sist legge ut fra Uthaug.

Hovedfokus

Alle ombord vil bli landsatt på øyene via MOB båt. Deltakerne oppfordres til å ta med mat, drikke, varme klær, godt humør og skotøy. Vertsskapet stiller med redningsvester, sekker og ryddemateriell.

Wiger-haraldsvis håper at folk nytter sjansen og hiver seg med på tokt, og han ser sjølsagt gjerne at de hiver seg med i organisasjonen.

– Det er mange lag og organisasjoner som har et forhold til naturen i nærområdet. Det som kjennetegner oss er at vi har hovedfokus på vern, sier Wiger-Haraldsvik.

Verneområdet

Området som foreslås vernet omfatter hele Bjugnfjorden samt Grandefjæra og Kråkvågsvaet innenfor kommunene Ørland og Bjugn i Sør-Trøndelag fylke. Arealet er om lag 141 kvadratmeter stort. Omfatter norddelen av i innseglinga til Trondheimsleia. Det strekker seg fra Festholmen i nord til Storfosna i sør, samt til Botngård i øst og til Kråkvåg i vest.

– Vern av dette området vil ikke slå negativt ut på den tradisjonelle bruken av arealene. Både jakt, fiske, bærekraftig fangst og sanking vil kunne foregå som før. Oppdrettsanlegg og lignende kommersielle installasjoner vil derimot ofte båndlegge store arealer og påvirke naturen rundt oss i negativ retning, sier den lokale miljølederen.

Langsiktighet

Wiger-Haraldsvik sier at flere av organisasjonene som bruker sjø og våtmark i nærområdene har sett nytten av miljøvernperspektivet. Når habitater for fisk og vilt tas vare på, øker det både artsrikdommen og mengden av de arter en kan høste av.

– Det er stadig flere i organisasjoner som Norges jeger og fiskerforbund, friluftsmennesker, dykkerne og andre organisasjoner som bruker naturen som ser nytten i det vi driver med, sier miljøverneren.

Han mener at miljøvern er mye mer enn det gammeldagse «bare se og ikke røre».

På Ørlandet og i omegn er det mange som har fått øyene opp for kvaliteten ved å bo i et område der det finnes soner der miljøet tas vare. Det ses ikke minst ved at folk engasjerer seg i ymse ryddeaksjoner.

– Folk vil gjerne ha det pent i rundt seg, og det oppnår vi gjennom et godt samspill med naturen, sier Wiger-Haraldsvik.