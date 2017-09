Godtar ikke fylkets klage

Saken har vært fram og tilbake mellom kommunen og fylket flere ganger.

I siste klage fra fylkeskommunen står det at fylkesutvalget vurderer Arnebergvillaen i regional sammenheng som et svært viktig kulturminne. Utvalget mener villaen må ha skifertekking slik at denne vesentlige bygningsdelen fortsatt sikrer at bygningens kulturhistoriske verdi, karakter og arkitektoniske utrykk ivaretas.

Ny behandling

Denne uka var klagen fra fylkeskommunene oppe til behandling i arealutvalget.

Plansjef i Rissa, Siri Vannebo, skriver i sin vurdering i saksframlegget til arealutvalget at det viktigste for Rissa kommune er å ta vare på den historiske og kulturelle verdien i Arnebergbygget. Kommunen vurderer at dette er ivaretatt selv om man tillater endring av taktekking fra skifer til decra.

Vannbo påpeker at både vinduer og veggkledning er blitt skiftet før og man mener derfor at en endring av taktekking ikke blir utslagsgivende for den arkitektoniske verdien. Det påpekes at bygningen ikke framsto i sin opprinnelige tilstand utvendig da denne byggesaken startet.

Arealutvalget vedtok enstemmig og ikke ta klagen fra fylkeskommunen til følge, og saken sendes derfor videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Sikkerhet

Jan Olav Langsæter som kjøpte Arneberg sammen med sønnen Hallvard Langsæter Rønning for fem år siden, sier at de i utgangspunktet tenkte å ha skifer på taket.

- Det viste seg imidlertid at minstekravet for å legge skifer er at taket har en vinkel på 22 grader. På Arneberg er den bare 12 på deler av taket. Det som da skjer er at regn blir liggende under, noe som resulterer i at det sprekker og taksteinen løsner. Så det går egentlig på sikkerhet, sier Langsæter.

- Vi var nødt til å gjøre noe med taket fordi det ikke var tett, dessuten var flere skifterstein løse, sier han.

Når restaureringen er ferdig vil Arneberg inneholde fem leiligheter.

Historikk

Tomta der Arneberg står ble gitt i gave av Årnseth i 1919.

Tre år senere sto doktorboligen ferdig.

Arneberg var sannsynligvis det første huset i Rissa kommune som fikk innlagt vannklosett.

Arneberg har også i mange år vært både kommunal og privat barnehage før bygget ble vedtatt solgt.