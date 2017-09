Osen sier «ja takk, begge deler»

Da saken kom opp til behandling, endte det med et enstemmig vedtak om å søke fullverdig medlemskap. Samtidig vil kommunen fortsatt ha sin tilknytting til Fosen regionråd som i dag.

– Ble ikke noe retningsvalg

– Dette ble ikke noe retningsvalg som sådan, men vi ønsker å delta under opprettelsen av det nye regionrådet som nå ser dagens lys nord for oss, sier Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap).

– Det lar seg gjøre å kombinere dette, uten å melde seg ut av Fosen regionråd?

– Namdal regionråd blir nå i første rekke en politisk arena, og vil ikke levere tjenester på samme måte som Fosen regionråd gjør. Senere kan det bli slik, men enn så lenge er vi avhengig av det som vi får via samarbeidet sørover. Vi skal nå gå gjennom alt vi har av eksterne avtaler for å få en konkret oversikt. Det er flere enn oss som står som medlemmer av flere regionråd, så det er ikke noe unikt med det, sier Høvik.

Fra tre til én

Forut for arbeidet med et nytt regionråd kom på banen nord i Trøndelag, samarbeidet men i området gjennom to regionråd og en samkommune: Indre Namdal regionråd, Kystgruppen og Midtre-Namdal samkommune. Det er dette man nå vil få sveiset sammen til ett tilbud.

Osen kommune har i dag observatørstatus i Indre Namdal regionråd.

Vedtaket

Vedtaket som ble fattet i Osen var i samsvar med rådmannens innstilling:

1. Osen kommunestyre godkjenner opprettelsen av Namdal regionråd i henhold til anbefalinger fra Region Namdal, herunder: Namdal regionråd sine vedtekter Fordelingsnøkkel på drift av regionrådet basert på 30% etter fast sum og 70% etter folketall 20% av kommunenes eget utbytte fra NTE-overskudd overføres til et nytt felles utviklingsfond for Namdalen, «NTE-fondet. Vedtekter for bruk og forvaltning utarbeides i løpet av 2018 og skal godkjennes av hvert enkelt kommunestyre.

2. Osen kommune går inn som medlem i Namdal regionråd ved opprettelsen 1.1.2018.

3. Osen kommunestyre gir arbeidsgruppa for nytt felles regionråd status som interimsstyre og fullmakt/myndighet til å ansette daglig leder i Namdal regionråd fra 1.1.2018 og til å innkalle til stiftelsesmøte for Namdal regionråd i november 2017.

