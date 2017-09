Jubileumskonsert med vakker ramme

Tenoren og pianisten gleder seg til en høytidelig konsert med stor musikalsk bredde, fra utdrag av musikkteater, salmer, folketoner, storslagen italiensk arie og melodier av komponistene som nærmest har blitt våre nye nasjonalromantikere; Henning Sommerro, Rolf Løvland, Ola Bremnes og Erik Hillestad.

Høvet er at det i år er 125 år sia gamle Bjørnør kommune ble delt opp. Kommunen ble opprettet 1837 ved en sammenslutning av sognene Stoksund, Roan og Osen. 1. juni 1892 ble Bjørnør delt opp igjen, etter sognegrensene, til kommunene Stoksund, Roan og Osen.

Store navn

Stephen Brandt -Hansen og Trond Hustad har hatt sine navn øverst på plakaten i mange store musikaloppsetninger i inn og utland. Da henholdsvis som hovedrolleinnehaver, kapellmester og dirigent.

Brandt-Hansen har sunget, spilt og danset seg gjennom blant annet West Side Story, Les Miserables, Jesus Christ Superstar, Elden, An- Magritt, og verden største sceniske oppsetning av The Phantom of the Opera.

Vakker ramme

Fosenkatedralen vil gi en ekstra vakker ramme rundt deres musikalske avtrykk.

Sangene bærer med seg et håp om å fortøye tekst og tone til de innerste drømmer, lengsler og undring om liv bortenfor horisontrand og fyrlyktens ståleglans, nå som for 125 år siden. Kjærleiken har mange språk, så de glade musikanter har fulgt havstrøm og vind og fraktet heim de fineste musikkskatter på svensk, engelsk, fransk og noen solstrofer fra Italia for å hedre 125 års jubilanten.