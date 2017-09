Helikopter fant savnet kvinne i fjellet

Det var i 19.00-tiden at politiet gikk ut med savnetmeldingen. Like før klokken 22.00 opplyste politiet at kvinnen var funnet i god behold øst for Holvatnet et godt stykke lenger nord for Skurven.

- Vi hadde ikke et Sea King-helikopter tilgjengelig i startfasen av søket. Omsider ble et redningshelikopter ledig. De fløy fra St. Olavs hospital og inn i området. Mannskapet i helikopteret fant etter hvert damen i terrenget øst for Holvatnet. Hun ble plukket opp der og fløyet tilbake til Alsetmarka i Skaugdalen, forklarer politiets innsatsleder ved Skurven-platået Erik Bang Danielsen til Fosna-Folket torsdag kveld.

Kvinnen skal ha vært i grei form da hun ble funnet.

Visste ikke hvor

Den savnede kvinnen parkerte i Fagerlia før hun la i vei opp mot Skurvhatten torsdag ettermiddag.

- Hun gikk en merket løype rundt fjellet da hun mistet stien. Hun gikk langt og forsøkte å finne tilbake, men hun klarte ikke å komme innpå løypa igjen. Hun var ganske fortvilet og varslet nødetatene, forteller innsatsleder Bang Danielsen.

I 20.00-tiden torsdag var det mørkt ute. Politiet visste på det tidspunktet lite om hvor kvinnen befant seg.

- Skurven er et relativt stort område. Vet dere cirka hvor hun befinner seg?

- Nei, vi vet egentlig ikke det, svarte operasjonsleder Bjørn Handegard på Fosna-Folkets spørsmål.

Kontakt via SMS

Hovedredningssentralen ble også varslet om hendelsen, men det var politiet som koordinerte leteaksjonen.

- Vi har en patrulje som er i området nå. Vi tar utgangspunkt i Fagerlia der hun parkerte. Vi har også to patruljer fra Fosen lensmannsdistrikt som kan bistå. Videre er en innsatsleder på tur over fra Trondheim. Røde Kors fra Åfjord stiller også med sju-åtte personer. Vi forsøker også å få tak i en hundepatrulje, opplyste Handegard til Fosna-Folket klokken 19.50.

Operasjonslederen hadde da god tro på å finne kvinnen.

- Vi regner med å finne henne. Vi har kontakt med henne på SMS. Hun har dårlig med batteri på telefonen sin, og vi har derfor anbefalt henne å spare på strømmen. Hun har via SMS gitt uttrykk for at formen er ok, sa Handegard.

Hjelp fra frivillige

Bang Danielsen, som altså var politiets innsatsleder på stedet, trekker også frem hjelpen fra frivillige.

- En nabo, som er kjent i området, tilbød seg å guide oss rundt i området med ATV. En lokal turgåer, som hadde gått tur i området tidligere på dagen, kom også tilbake for å bistå i letingen, forteller han.

Ytre Skurvhatten er det høyeste fjellet i Rissa kommune. Den høyeste toppen ruver 623 meter over havet. Fjellområdet ligger helt øst i Rissa kommune nær grensa til Verran, og er en del av Verrafjella. Rundt Skurven går det en merket løype som er rundt 12,5 kilometer lang. Det var trolig denne runden kvinnen skulle gå da hun mistet stien.

Innsatsleder Bang Danielsen forklarer at kvinnen som var savnet, er bostedsregistrert i Trondheim.