Bakgrunnen for foreldrenes bekymring besto blant annet i at vedkommende som skal ha framsatt trusselen, bodde i nærheten av den aktuelle skolen.

Politi, skole- og kommuneledelse har hatt tett dialog etter at trusselen ble fremsatt. Rådmann i Leksvik, Vigdis Bolås, sier til Fosna-Folket at vedkommende som skal ha fremsatt trusselen ikke blir boende i Vanvikan framover.

Har botilbud

- Vedkommende blir ikke boende i Vanvikan. Vi har botilbud utenom Vanvikan, og vi har lagt vekt på å unngå sårbare grupper som barn og unge. Det viktige nå er å trygge befolkningen i Vanvikan, særlig de sårbare gruppene. Det er veldig bra at politiet prioriterer å være i Vanvikan nå, og Leksvik kommune har også satt inn ressurser på vakthold rundt skolen og barnehagen for å skape trygghet, sier Bolås.

Rektor ved Vanvikan skole sendte i dag ut følgende melding til foreldre og foresatte:

«Oppdatering- info

Vedkommende er tilbake i bygda, men i følge politiet er det ikke vurdert som noen umiddelbar risiko.

Vi har imidlertid satt på ekstra tilsyn i skolen, og for øvrig ønsker vi ikke å skape unødig frykt eller uro blant elever og foresatte. Kommuneledelsen ved rådmannen jobber aktivt for å finne en løsning og barnehage- og skoleledelsen er tett på saken. Hvis spørsmål eller ønske om mer informasjon kan dere bare ta kontakt. Mvh rektor Asbjørn»

Rektoren forklarer til Fosna-Folket at det er «business as usual» på skolen.

- Utover dette kan jeg si at jeg har vært rundt i klassene på skolen i formiddag, snakket med elevene, og de har ikke gitt uttrykk for noe uro i tilknytning til dette. De ansatte har selvsagt noen spørsmål og det samme har foreldre, men dette er jo først og fremst nå en sak for helsevesen og kommuneledelsen, sa rektor til Fosna-Folket torsdag ettermiddag.

- Beredskap

Lensmann Gunnar Solli opplyser at politiet har fokus på saken i forhold til beredskap.

- Vi er ikke fornøyde med situasjonen, spesielt med tanke på at dette er snakk om en beboer som bor så nært ei sårbar gruppe som barna er. At det oppleves som skremmende og skaper bekymring er forståelig, kanskje mest opp i mot foreldrene, sa Solli før kommunen gikk ut med informasjon om at vedkommende ikke blir boende i Vanvikan.

- Vi samsnakker med Leksvik kommune i forhold til vedkommendes bosituasjon, og har fokus på dette i forhold til beredskap, sa Solli til Fosna-Folket.

- Vis hensyn og respekt

Kort tid etter gjorde rådmann Vigdis Bolås det klart at vedkommende ikke lenger blir boende i Vanvikan, og skolen sendte deretter ut følgende melding til foreldre og foresatte:

«Nå har kommuneledelsen ved rådmannen ordnet med ny bolig til vedkommende utenfor Vanvikan. Politiet vil være tilstede i Vanvikan inntil hen har fått flyttet med seg sakene sine i løpet av dagen/morgendagen. Dette er og har vært en vanskelig sak for alle parter, og av hensyn til elevene på facebook, appellerer vi til de voksne om å vise hensyn og respekt for dette. Mvh rektor Asbjørn»