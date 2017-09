– Vi er store på tunnelprosjekter

Kregnes var nylig på besøk på fosenkontoret der han blant annet møtte sin stedlige kollega Arnhild Herrem. Kregnes forteller at virkeområdet til konsernet er enormt, og at de har vært involvert i mange prosjekter både på Fosen og andre steder i landet. Ørland kommune har de hatt oppdrag for og de har hatt en finger med i prosjekteringa av kampflybasen. For tida jobber de med bygging av den nye basen til redningshelikoptrene.

– Jeg ser ikke bort fra at vi kan komme til å få befatning med flere store prosjekter på Fosen i tida som kommer, sier Kregnes.

Tunneleksperter

Den canadiskbaserte selskapet er ifølge Kregnes blant de ledende i verden på området prosjektering av tunnelbygging. Nettopp på dette feltet er det flere store og spennende prosjekter på gang i Fosen. Tunnel planlegges mellom Garten og Storfosna, to tunneler skal bygges på fylkesveg 723 mellom Åfjord og Stoksund. Flere tunnelprosjekter planlegges og vurderes i Roan som en del av sikring av fylkesvegene i kommunen.

– Vi har oppdrag både for private og offentlige aktører, og vi tar på oss både små og store prosjekter, sier Kregnes.

Vindmøller

Blant de private næringslivsaktørene som de har hatt befatning med er Felleskjøpet, Scanbio og Marine Harvest. Innen prosjektering av bygg til skole og helse har de vært med mange steder på Fosen. Imidlertid er det ett felt der de enn så lenge ikke har vært inne, så langt, er vindkraftutbygginga.

– Ellers er vi store på utvikling av samfunnsviktig infrastruktur, sier Kregnes.

Han mener de som en uavhengig aktør uten kommersielle interesser i byggeprosjekter kan bidra mye når et større oppdrag skal prosjekteres.

– Vi kan løfte blikket og se samfunnet fra utsiden. Vi gir råd om hvordan det skal jobbes smartere. Fordelen vår er at vi har god kunnskap om hvordan dette skal styres, sier regionssjefen.

