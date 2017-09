- To trekkspillorkester, Nidaros trekkspillorkester og Bajan spiller i kirka. Det er veldig gammeldans som står på programmet, nemlig barokkmusikk med hovedtyngde på Bach, sier Gunder Johansen.

Trekkspillorkestrene har sammen med Ørland menighet, Ørland gospelkor og prest Ola Garli lagt opp en historisk vandring gjennom reformasjonshistorien med musikk fra barokken fremført på trekkspill.

Seriøst trekkspill

Johansen forteller at trekkspillorkesteret har jobbet for at folk også forbinder trekkspill med seriøs musikk.

- Vi har gjort såkalte stunt før også. Nordmenn forbinder kanskje trekkspill mest med spill til dans. Man kan gjøre mye annet med trekkspill også, som for eksempel Bach sin berømte dobbeltkonsert som originalt er skrevet for fiolin, sier trekkspilleren.

I år er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine teser, og reformasjonen begynte.

Svein Lilleengen står for teksten i vandringen gjennom historien.

- Bach er ofte kalt den femte evangelist. Det er naturlig at vi bruker mye av den flotte musikken hans i anledningen, både kjente og mindre kjente sanger, forteller Johansen.

Konservative

Johansen forteller at han opplever nordmenn som ganske konservative i hva de slipper inn i sine kirker.

- Ola (Garli) er veldig åpen. Han er en av grunnene til at vi får trekkspillorkester inn i kirka. Det skader kanskje ikke at han liker trekkspill godt selv også, sier Johansen med et smil.

- Vi blir ti trekkspill, ett gospelkor og en kontrabass for å fylle ut i dybden. For de som liker barokkmusikk, er dette et must.

Katedral-drøm

Nidaros trekkspillorkester har en drøm om å spille i katedralen i Loreto i Italia, ifølge Johansen.

- Det er ikke så lett å komme inn dit. Vi har mange spenstige idéer. Noen faller ned og blir til virkelighet. Da blir det som regel veldig bra. Jeg gleder meg til konserten på lørdag. Dobbeltkonsert med to trekkspill-solister og trekkspillorkester. Trekkspillorkester med kor. Dette blir gøy, sier Gunder Johansen.