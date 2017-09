Det skjer titt og ofte, ifølge Stjern.

- Bra det ikke gikk verre

- Vi ser det jo selv også. Det kan få katastrofale følger. Saken i dag hadde et stort skadepotensiale, og vi må jo si det var bra det ikke gikk verre. Det var ikke et prosjektil, men steinen kunne ha vært dødelig om den traff folk, sier Stjern.

Politiet ønsker at all slags last sikres grundig før man legger ut på veien.

- Vi ber om at alle sikrer last på generelt grunnlag, enten det er snakk om stein, grus eller materiale. Det gjelder både for anleggslast og for privatpersoner.

- Utrolig mye kjøring

- Er manglende og feil sikring av last et stort problem på Fosen?

- Det er vanskelig å si om det er et stort problem, det er så utrolig mye kjøring og det må vi også ha med i betraktningene våre, sier Stjern.