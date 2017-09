700 millioner til hangarer

AF gruppen innstilt til kontrakt av Forsvarsbygg Ørland.

Utbyggingssjef for kampflybase, Jens Levi Moldstad, bekrefter at de har tilbydd oslofirmaet kontrakt. Han opplyser videre at AF Gruppen har hatt flere oppdrag for Forsvarsbygg de seinere åra. Blant annet bygger de den nye basen til NAVSAR, redningsskvadronen, på Ørland og Sola.

– De har også hatt noen mindre jobber for oss, forteller Moldstad.

12000 kvadratmeter

Kontrakten omfatter oppføring av 12 hangarer, hver med plass til to fly og med et bruttoareal på om lag 12 000 kvadratmeter.

Forsvarsbygg har innstilt AF Gruppen som entreprenør for oppføring av hangarer for F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Arbeidet planlegges med oppstart i oktober 2017 med forventet ferdigstilling våren 2020. Avtalen er en general-entreprise og kontraktens verdi er estimert til 763 millioner kroner (inkl MVA).

Plasseringa av hangarene vil bli i nordområdet, det vil si mot Uthaug. Her har Forsvaret tilegnet seg flere hundre dekar ekstra for å få plass til nye anlegg.

I framtida vil det etter all sannsynlighet bli behov for plass til mer enn disse 24 flyene. Moldstad sier at dette er det de har fått bestilling på i denne omgang.

