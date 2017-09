Pål så trolig en meteor over Fosen i dag

- Det var klokken 06.36. Jeg bor i Skankegrenda i Ørland og var på vei til jobb. Jeg fikk plutselig se et skarpt lys på himmelen. Det kom fra vest og for østover. Det for forholdsvis rolig over himmelen. Jeg så det i flere sekunder. Det hadde blågrønn farge på spissen og hale bak, forteller han til Fosna-Folket.

Wigdahl sier at det var forholdsvis lyst ute da han gjorde den noe uvanlige observasjonen.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

- Typisk meteor

Wigdahl på Ørlandet var ikke alene om å se det som trolig var en meteor tirsdag morgen. Også Stein O. Wasbø, som er varamedlem til styret i Trondheim Astronomiske Forening, gjorde en lignende observasjon fra verandaen i sitt hjem på Nardo i Trondheim.

- Jeg så en ildkule som beveget seg over himmelen. Den for nordøstover over Fosen. Den hadde et grønnlig og hvitt lys, så løste den seg opp etter hvert, forteller han.

Wasbø føler seg rimelig sikker på at det var en meteor.

- Dette er veldig typisk til å være en meteor. Jeg har ikke sett veldig mange slike selv, men jeg har jo sett videoer på nett. Dette lignet helt tydelig. Ut ifra de store områdene den for over, må meteoren ha holdt relativt høy hastighet, mener han.

Neppe store steiner

Wasbø sier det neppe var mye igjen av meteoren da den traff jordoverflaten.

- Sannsynligvis har den blitt brent opp i atmosfæren. Da kommer det mest støv ned på jorda. Men det kan jo være småstein som har falt ned. Så skjer det innimellom at større steiner faller ned, men det er ikke så vanlig, påpeker han.