Nå kommer asfalten

- Vi håper å starte asfalteringen denne uka, men det er avhengig av tilgangen på lastebiler. Vi trenger et sted mellom 10 og 15 biler, sier byggleder i Statens vegvesen Kristian Ulstad.

Irritasjonsmoment

Det dårlige vegdekket mellom Vanvikan og Grøtvika i Leksvik har vært et stort irritasjonsmoment i flere år, og det har avfødt mange spaltemillimeter i Fosna-Folket. Nå ligger det an til at bilister snart kan slippe redselen for å ødelegge dekk og felger langs vegstrekningen.

To lag

- Vi skal legge to lag, et opprettingslag og et slitelag. I følge overslaget går det med om lag 7500 tonn asfalt. Asfalten skal leveres fra Peabs anlegg i Verdal, så det blir en del kjøring. Vi regner med at arbeidet med asfaltering vil ta et par ukers tid, opplyser Ulstad.

Arbeidet er kostnadsberegnet til et sted mellom sju og åtte millioner kroner, ifølge Ulstad.

