Avlyser én av to konserter på Fosen

Hver for seg har de delt sang og scene med sine egne idoler, de fremste amerikanske artistene i sjangere fra tradisjonell western til outlaw country rock. De har kryssa hverandres veier, gått et par av de samme stiene - men aldri samtidig.

Meningen var at det skulle spilles konsert i Bjugn kulturhus 28. september, og i Leksvik kultursal 29. september. Nå blir det kun én konsert i Leksvik, opplyser Svein Strugstad.

- Ottar avlyser og tilbyr de som har billetter til Bjugn kulturhus å bruke dem i Leksvik fredag kveld. De får også gratis hans nye CD. Ellers får selvsagt alle som ønsker pengene tilbake det ved å henvende seg til biblioteket, sier Strugstad.

- God respons

Når de nå kommer til Leksvik 29. september, kan publikum forvente seg et forrykende show, forteller Ottar Big Hand:

- Vi mener sjøl at vi er solide, stemmene våre fungerer godt og kanskje er vi blitt bedre med årene? Vi har fått god respons fra publikum, de har stått og trampet og klappet, om det var fordi de var glade for at vi var ferdige eller fordi de likte det vet vi ikke, fleiper den han.

- Har glede av det

I 2015 feiret Ottar Big Hand 50 år som artist, med ny og kritikerrost CD «50 Years On The Road». Blant høydepunkter trekker Big Hand gjerne fram minnerike opptredener i utallige TV program, på Bluebird Café og Fan Fair i Nashville, 2 Spellemannpriser og hederstitlene Æresslusk i Sulis og Ambassadør for Fauske kommune. Den røslige nordlendingen har også vunnet Oslo kommunes kulturpris som han ble i 2014.