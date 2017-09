- Vil nok nærme seg 20 grader. Kanskje høyere

- Vi er inne i en god stim nå. Det ligger an til å bli sørøst bris både mandag og tirsdag. Blå himmel og sol, sier Geir Ottar Fagerlid, meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Fosen har hatt et flott høytrykk liggende over store deler av halvøya store deler av helga, og det blir liggende over oss de neste dagene.

Kanskje gradestokken til og med kryper enda litt høyere.

Seinsommer

Fagerlid sier temperaturene blir av det hyggelige slaget de aller fleste stedene på Fosen.

- Det vil nok nærme seg 20 grader de aller fleste stedene. Kanskje blir det enda høyere, sier meteorologen.

- Det blir ekte seinsommer i Trøndelag.

Uvanlig

Fagerlid forteller at september pleier å være en av de våteste, om ikke den våteste måneden både på vestlandet og i Trøndelag.

-Det er litt uvanlig ja, med så fint vær mot slutten av september. Vi ligger godt under normal nedbør for september så langt. Men tar vi historikken fra juni, juli og august med oss, er det vel unt, sier Fagerlid.