Nei til lånefinansiert asfaltering

I budsjettet for Leksvik er det lagt inn en post på 850 000 kroner som skal brukes til asfaltering av gang- og sykkelveger i kommunen i 2017.

To veger

I høst skal det utføres asfalteringsarbeid i Vanvikan, og i den forbindelse har rådmannen forslått at man bør forsøke å ta med to ekstra veger hvor behovet for utbedringsasfaltering er stort når entreprenøren likevel er i området. Det gjelder Trøavegen på 265 meter og Vollavegen på 400 meter. Det dreier seg om en kostnad på 520 000 kroner, noe rådmannen har forslått skal finansieres ved å øke lånerammen for asfaltering i 2017.

Prioriteringslista

Flertallet i kommunestyret mener dette ikke er en grei måte å gjøre det på all den tid kommunen har en prioriteringsliste over gang- og sykkelveger som skal asfalteres.

- Hvor kommer disse to vegene inn i saken? Jeg vil se prioriteringslista. Vi har et flerbrukshus som blir dyrere enn hva vi regnet med. Jeg vil stemme mot tilleggsbevilgningen på 520 000 kroner inntil vi har fått til flerbrukshuset. Jeg synes også det er et dårlig argument at man må ta disse vegene nå når maskinen er der. Jeg tror ikke det koster all verden å flytte dem senere heller, sa Arvid Penna Steen (H).

- Jeg skjønner det er fornuftig å benytte maskinene når de er i området, men dette er dårlig budsjettbehandling. Jeg støtter Arvid og vil stemme i mot, sa Torkil Berg (Ap).

Stort press fra innbyggerne

Rådmann Vigdis Bolås sa det var uhyre sjelden hun la fram en sak som dette. Hun begrunnet det med at det er et utrolig stort press fra innbyggerne om å gjøre noe med disse vegene.

- Vi må ha den tillit til administrasjonen at de gjennomfører det som er fornuftig. Vi politikere får mye å gjøre om vi skal reise rundt å se på veger, sa ordfører Steinar Saghaug (H).

14 representanter stemte mot forslaget om tilleggsbevilgninger, og ti stemte for. Dermed blir det ikke asfaltering av disse to vegene i denne omgang.

