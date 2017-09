- Barneoppdragelse er ikke bare en privatsak

Han påpeker at det nå fra nasjonalt hold satses mye på tidlig innsats, spesielt i skolene.

Samfunnsøkonomisk gevinst

- Dette innebærer tiltak som skal avdekke barn med problemer tidlig, samt å gripe inn for å unngå at problemene utvikler seg. Nasjonal og internasjonal forskning viser at effekten av tiltak er mye større jo tidligere de settes inn. Å lykkes med forebygging og tidlig innsats er ikke bare viktig for barna, det har også enorme samfunnsøkonomiske gevinster, sier Fenstad.

Ønsker mer ressurser

Siden det er bevist at tidlige tiltak har effekt bør flere ressurser settes inn på nettopp dette mener han.

- I 2010 hadde Rissa kommune opplæring av veiledere til foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP). Dette foreldreveiledningsprogrammet har som mål at den enkelte mor og far skal bli trygge foreldre, gjennom å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Programmet har også som målsetting å optimere barnas psykososiale utvikling.

Økende problem

Rissa kommune har i flere år tilbudt slik veiledning.

- På grunn av manglende satsning fra politisk hold har ikke kommunen kunnet utdanne flere veiledere og tilbudet har blitt begrenset. Flere av dem jeg og oppvekstutvalget har snakket med i barnehagene forteller om at stadig flere barn har en utfordrende adferd og økende problemer med grensesetting, sier Fenstad.

Bør være et tilbud

Han mener at svaret på utfordringene kan være å øke foreldreveiledningstilbudet, slik at foreldre får enda flere "verktøy" og metoder for å forstå barnas behov.

- Når feilslått barneoppdragelse har så store konsekvenser for barn og samfunnet for øvrig, er det helt naturlig at kommunen bør tilby veiledning til foreldre som kanskje trenger det.

- Jeg kommer til å foreslå en styrking av dette foreldreveiledningstilbudet under budsjettarbeidet senere i år. Det bør være et mål at alle barnehagene våre skal kunne tilby slik foreldreveiledning, sier Daniel Lynseth Fenstad.