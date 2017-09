- Alkohol er lett tilgjengelig i Leksvik

Ungdata-undersøkelsen av elevene på videregående skole og ungdomstrinnet i Leksvik kommune viser at elevene har et høyt alkoholforbruk i tidlig alder.

- Lite rusfritt

- Hvorfor tror du ungdommene i Leksvik har et langt høyere rusbruk enn landsgjennomsnittet?

- Noe av grunnen kan være at det er lite rusfrie arrangementer. Den eneste sosiale arenaen er fest, sier Julie. Hun tror også at mange kan føle litt press fordi «alle» drikker.

- Hva mener du må gjøres for å endre på dette?

- Tidlig innsats i skolen og flere rusfrie arrangementer. Det er viktig at eksterne kommer og forteller sine historier. For eksempel den historien som Siri fortalte om sin søster, sier Julie.

Private fester

- Det virker som det er lett å gå lenger til hasjbruk for eksempel. Det synes jeg er skummelt, sier Julie.

Nikolai Killingberg (16) mener også at det er for lite muligheter i kommunen dersom de ikke driver med idrett, og at ungdommene derfor ender opp på private fester i helgene.

- Det er alltid to-tre private fester hver helg, sier han.

Voksenansvar

- Ungdommene tenker nok ikke nok på hvilke konsekvenser det kan få, mener Helmer Ertsås i ungdomsrådet.

- Ungdom som er gamle nok, og voksne også, kjøper alkohol til dem som er for unge til å kjøpe selv. Det er slik det alltid har vært og er i kommunen. Holdningene er sånn. Det er ikke bra, mener de tre ungdommene.

- Ukultur

Helsesøster i Leksvik kommune, Anne Marie Elverum kommenterer saken slik:

- Det er en stund siden vi så på tallene, men det jeg husker er at i forhold til alkohol og ungdomsskole syns vi fortsatt tallet er altfor høyt, spesielt når vi sammenligner oss med resten av landet.

Om dette er en ukultur spesielt på bygda har hun også tenkt på.

- Vi har tenkt litt på det. At den kulturen man finner på landsbygda er gjeldende enda. At konfirmasjonen betyr fest og at de får lov til å drikke. Vi tror det ligger en del forklaring der. Det virker i hvert fall som både ungdom forventer det av seg selv selv, gjennom vennepress og gjensidig forventning. Jeg vet at en del foreldre tenker at, «slik gjorde vi det,» så da har de kanskje ikke så mye imot at ungdommene drikker heller, sier Anne Marie Elverum.