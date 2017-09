Skal lære å framsnakke seg selv

Kurset skal holdes ved Strand flerbrukshall.

Selvhjelpsverktøy

Det opplyses om at gjennom «Grønne tanker – glade barn» benyttes metodikken i såkalt psykologisk førstehjelpsskrin. Det er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Barn og unges tanke- og følelsesbevissthet skal stimuleres.

«… Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv. Å utvikle et vokabular og trygghet for å uttrykke tanker og følelser som barn, kan få stor betydning når en skal håndtere utfordringer senere i livet ...», blir det blant annet opplyst om fra arrangøren.

Vil bruke metodikken

Det blir lagt til at alle ansatte som jobber med barn og unge i Osen kommune har fått opplæring i denne metodikken, og vil benytte seg av den framover.