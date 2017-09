Nå blir det tropevarme!

Den neste uka gjør sommeren enda et comeback på Fosen. Meteorologen forventer at det gode været i midtuka bygger seg sakte opp i mot helga, og når sin formtopp på søndag og mandag.

– Værmeldingen for Fosen-halvøya ser slettes ikke verst ut. Det blir stort sett oppholdsvær på torsdag, før det kommer opp litt skyer til kvelds. Og så blir det en litt skya værtype på fredag, sier Haldis Berge, vakthavende meteorolog for værvarselet på vestlandet.

Tropetemperatur

På lørdag bygger værgudene opp til en værtype som skal bli enda bedre inn mot helgeslutt.

– Vi må regne med litt skyer på lørdag, men så blir det en oppklarning på formiddagen, som fører til fint vær på ettermiddagen.

På søndag og mandag kan de høyeste temperaturene nærme seg den tropiske gjennomsnittstemperaturen.

– Det blir samme fine værtype på søndag og mandag. Temperaturen kan fort komme opp imot 18 til 19 grader.

Men noen tropenatt blir det i følge meteorologen ikke.

– Nei, dette varselet gjeldet for dagtid. Vi har kommet så langt ut på året at det er ganske stor døgnlig variasjon. Temperaturen nattestid ligger vel på en 8 grader, så det blir nok ingen tropenatt.

Hva med Kong Vinter?

I 2016 kom den første minusgraden 11. oktober, da kvikksølvet viste -1,6 grader, men det kom ingen nedbør den dagen.

– Når kommer vinteren?

– Vinteren kommer etter sommeren. Så langt frem har jeg ikke varsel for, men det ser ut som det ligger an til at det blir ganske fint vær i hvert fall første halvdel av kommende uke.

Ifølge Köppens system for klimaklassifikasjon et tropisk klima et ikke-tørt klima hvor alle tolv måneder i året har en middeltemperatur som overstiger 18 grader celsius.