Forrige helg inviterte skolen alle som hadde lyst, til å komme på skolen og kjøpe diverse, før byggene blir revet.

En av disse «tingene» var elghodet.

Mye følelser for elgen

- Jeg tok bilde og la det ut for salg, forteller rektor Maria Husby Gjølgali.

Det skapte imidlertid sterke reaksjoner, blant annet på facebook.

- Det var tydelig at her er det mye følelser inne i bildet, så jeg valgte rett og slett å slette det, forteller rektoren, som nå avventer beslutningen om hva som skal skje med elghodet.

- Et varemerke

Endre Stormo var en av dem som reagerte.

- Elghodet er jo et varemerke for skolen. Om det skal selges skal jeg by høyest og gi det tilbake til skolen, sier han.

Han forteller at elghodet opp gjennom årene har vært til stor trøst for mange elever.

Trøst fra elgen

- Vi satt og snakka med det. Fikk trøst, fikk vårt første kyss under det. Det har betydd utrolig mye. Ikke kødd med elghodet. Det skal inn på nyskolen, sier Stormo som gikk ut av Mælan skole i 1978.

Elghodet ble gitt til skolen som en gave i 1963. Siden den gang har det hengt i en av gangene.

Det var jaktlaget til Mayer Rødsjø med John, Anton, Albert og Anders, alle med etternavn Rødsjø som gav hodet til skolen. Elgen er skutt ved Holvatnet.

- Jeg mener vi kan selge det, mens andre mener at det må få plass i nyskolen. Om vi skal ha det med videre må det i tilfelle i en monter, mener rektoren.

Godt salg

Mye annet ble imidlertid solgt, og skolen fikk inn 30.000 kroner. I tillegg hadde elevene kafeteriasalg og tok inn 1500 kroner.

- Alle pengene vi fikk inn på de gamle tingene skal brukes på nyskolen. På noe elevene har bruk for, sier Maria Husby Gjølgali.

