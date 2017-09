Tok sitt fjortende NM-gull

Det var under Felt-NM i Ryfylke at Runa ble norgesmester i klassen Compound damer.

Klar for VM

Runa er for tiden i gang med å studere til å bli sykepleier og er nå i praksis, men hun holder likevel fokus på treningen og er snart klar for VM i Mexico.

Hun tok ledelsen etter innledende skyting lørdag, og søndag skjøt hun seg til gull.

- Det ble mitt fjortende NM-gull. Jeg havnet tilslutt på ett poeng under han han som vant herreklassen, og er godt fornøyd, sier Grydeland.

Utendørstrening

Hun forteller at både hun og Mads Haugseth som også skyter for IL Yrjar nå er i gang med å gjøre seg klare for VM i Mexico i oktober.

- Får du tid til å trene frem mot VM nå når du er i praksis og studerer?

- Det er nå bare én måned igjen til VM i Mexico, der både jeg og Mads Haugseth skal delta. Det blir ikke så mye trening som det skulle ha vært, kanskje fire ganger i uka. VM i Mexico er utendørs-VM, og jeg trener nå på utendørsbanen på Saupstad, men det blir nok også mer innendørs-trening nå siden det begynner å bli hustrig og kaldt ute, sier Grydeland.