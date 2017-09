Millioner til boligfelt

Det er interessenter som for tida jobber med utviklinga av et boligfelt, og TrønderEnergi Nett AS skal legge høyspentkabelen i området i høst.

– Det vil være gunstig å gjennomføre disse tiltakene nå, anfører rådmannen i sitt saksframlegg.

Tiltakene finansieres med låneopptak på̊ kr 9.800.000. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne endelige avdrags- og rentevilkår, herunder eventuell rentebinding i hele eller deler av lånets løpetid.

Vedtatt enstemmig

Sett i et folkehelseperspektiv er etablering av gode boligområder med en godt utbygd infrastruktur viktig. Frøneset er et område med mange gode naturkvaliteter. Beliggenheten er så vidt sentral at det er mulig å gå eller sykle til viktige funksjoner i hverdagen.

– En utvikling av Frønesområdet til boligformål vil følgelig bidra til et hensiktsmessig bomiljø med mange kvaliteter, heter det i vurderinga til saksbehandleren.

Under behandlinga i kommunestyret var det får merknader til planene, men det kom ett spørsmål.

Jordvernet

Arbeiderpartiets Bjørn Hosen ville i kommunestyremøtet vite hvorfor en hadde valgt traseen til gang- og sykkelvegen. Han påpekte at den sørlige delen vil dele et jorde i to.

– Ville det ikke vært bedre å legge den slik at den i mindre grad berører dyrkajord, ville Hosen vite.

Her kunne blant annet rådmannen anføre at hensyn til universell utforming hadde betydning ved trasévalg.

Omlegging

Kommunestyret har fått seg forelagt flere saker knyttet til den fremtidige utviklinga av Frøneset. Noe har vært knyttet til kommunedelplanen for Åfjord sentrum. Etableringen av jordkabelen i regi av TrønderEnergi Nett AS er en egen sak og mulighetsstudien på̊ Frøneset i regi av Selberg arkitekter AS en annen.

Alt dette henger sammen med omleggingen av avløpssystemene i Åfjord sentrum, og den nye adkomst til Frønes fra Monstadveien.

Erverv

Tidligere har Åfjord kommune ervervet grunnareal vest for Åsmundvatnet og i retning sjøen. Det ble behandlet av kommunestyret i fjor – i sak KST-37/2016. Der behandlet de «Kjøp av areal – Parsell mellom Monstadvegen og Åsmundvatnet». Kommunen har tilrettelagt for et boligriggområde, her er også etablert pumpestasjon for avløp i sentrum. Frøneset og har også fått sikret Norddalselva for utgraving og ras i regi av NVE. Arbeid er utført så langt gjennomført innenfor de bevilgningene som kommunestyret har avsatt. Unntak er den gjennomførte mulighetsstudien for området og forberedende grunnundersøkelser,

– Dette er tiltak som er avgjørende for å oppfylle de ambisjonene som ligger i kommunedelplanen fra 2014 om videre utvikling av Åfjord sentrum, mener rådmannen.