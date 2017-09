- Ikke moralsk, og kanskje ulovlig om vi reddet RenoNorden

- Vi har ikke godtatt å terminere RenoNordens kontrakt. Jeg tror vi er en av de to såkalte tapskontraktene, men vi er en liten kontrakt, kanskje det faktisk er tre. Det vet jeg ikke, sier Ola Søraas, daglig leder i Fosen renovasjon.

Renovasjonsgiganten RenoNorden tømmer søppel i Åfjord, Rissa, Bjugn og Ørland. Søndag meldte selskapet i en børsmelding at de er konkurs.

For Fosen renovasjon var det ikke noe alternativ å oppheve kontrakten med selskapet for å unngå at selskapet gikk konkurs.

Moralsk

Søraas sier til Fosna-Folket at Fosen renovasjon ikke har hatt noen grunn til å heve avtalen med RenoNorden.

- Det er ikke økonomiske grunner for å heve avtalen. RenoNorden har også utført de tjenestene de skulle godt, så manglende levering er heller ingen grunn til å heve avtalen, sier Søraas.

- Om grunnen til å heve avtalen skulle være å berge RenoNorden er ikke det noe vi kan gjøre. Det ville ikke være moralsk i forhold til at de har vunnet kontrakten gjennom en åpen anbudskonkurranse. Og det ville kanskje vært ulovlig og brudd på loven om offentlige anskaffelser om vi reddet selskapet, fortsetter Søraas.

Det var E24 som først omtalte saken, der de har nøstet opp hvilke to avtaler RenoNorden ikke har greid å heve for å berge selskapet.

Det har ikke lykkes Fosna-Folket å få svar fra RenoNordens administrerende direktør Ingrid Therese Tjødvold, eller konsernsjef Harald Rafdal onsdag ettermiddag.

Én av tre nordmenn

Ifølge RenoNorden håndterer de avfall fra én av tre husstander i Norge. Kreditorene til selskapet har garantert at RenoNorden vil fortsette å hente avfall til og med den 28. september. Totalt er rundt 150 kommuner berørt av konkursen.

- Det at vi og en kontrakt med én annen kommune ikke blir hevet fører til at hele selskapet går konkurs. Dermed får kanskje 1,3 millioner nordmenn ikke hentet avfallet sitt som de skal. Det er store konsekvenser, sier Søraas.

- Vi ser ikke at vi har hatt noe annet alternativ selv om konsekvensene kunne bli store.

Han forklarer at RenoNorden har vunnet kontrakter om avfallshåndteringen, og selv kunne ha hevet avtalen. Da ville Fosen renovasjon få økonomisk kompensasjon, og det ville ikke være med på å berge selskapet ved å unngå konkurs.

- Fra tidlig på 2000-tallet spesialiserte noen få store aktører seg på å drive stort med å håndtere husholdningsavfall. RenoNorden var en av dem. De vant mange kontrakter med gode marginer. Så er det kommet flere inn som har ønsket seg inn i markedet og pressingen på pris har gått litt over styr, sier Søraas.

Ikke kaos

Søraas mener det er forskjeller på Veireno-saken som skapte søppelkaos i Oslo, når det selskapet gikk konkurs og når RenoNorden nå har gått dukken.

- Veireno hadde tre større avtaler. RenoNorden har over 30 og rammer derfor flere steder selv om det kanskje er et liknende antall personer som rammes.

Han tror ikke det blir noe søppelkaos på Fosen.

- Vi jobber med å få kjøpt biler fra RenoNorden, de som har blitt brukt til avfallshåndteringen her på Fosen. Ting er litt uavklart rundt når vi får kjøpt og overtatt bilene. Når vi har biler ønsker vi å tilby RenoNordens ansatte her på Fosen arbeidsavtaler hos oss, sier han.

Dermed tror den daglige lederen at det er gode sjanser for at avfallshåndteringen for beboere på Fosen ikke påvirkes, men det avhenger av å få avtaler på plass, og at de ansatte ønsker å inngå et nytt arbeidsforhold.

Konkurransevridende

Søraas vil ikke si at Fosen blir noen syndebukk for de kommunene som risikerer ikke å få riktig avfallshåndtering videre.

- Dersom det ble slik at mange kunne kaste inn priser i anbudskonkurranser om renovasjonsavtaler, og så få strøket de avtalene man ikke tjener penger på, vil vi ikke få et fungerende marked. Det ville lønne seg ikke å drive seriøst, mener han.

- Derfor har det ikke vært aktuelt for oss å redde et stort kommersielt konsern for å berge selskapet som ikke har klart å håndtere sine forpliktelser.

-Vi håper selvfølgelig at dette går i orden for så mange som mulig uten større problemer. Det ville vært helt feil i forhold til de andre som ga tilbud i vår anbudsrunde om vi ga andre betingelser til RenoNorden i ettertid, sier Ola Søraas i Fosen renovasjon.