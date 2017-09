Søppelfirma konkurs – slik blir du berørt

Rundt 20 000 innbyggere i kommunene Åfjord, Rissa, Bjugn og Ørland er berørt. Det er snakk om nesten 10 000 abonnenter i de fire kommunene, får Fosna-Folket opplyst fra Fosen renovasjon IKS. RenoNorden har også en Fosen-avdeling med åtte faste ansatte.

Som normalt i dag

Konkursen vil sannsynligvis ikke få veldig store konsekvenser for forbrukerne. I verste fall kan det gå én til to dager uten søppeltømming, men det har daglig leder Ola Sørås i Fosen Renovasjon IKS god tro på å unngå.

- Vi håper jo å klare dette uten at det blir stans i søppeltømmingen. I dag er bilene ute og tømmer som normalt. De har ikke fått noen stoppordre ennå. Konkursboet kan potensielt sett drive det slik en stund, opplyser han.

Dersom det likevel skulle bli stopp i tjenestetilbudet noen dager, vil Fosen Renovasjon varsle kundende via SMS.

«Vi beklager at dette har oppstått og håper på forståelse for at det kan bli forsinkelser. Vi oppfordrer alle som ikke får tømt dunken på tømmedag, til å la dunken stå tilgjengelig slik at vi kan tømme denne senere», skriver Sørås i en pressemelding.

- Drifter i egen regi

Hvorvidt boet akter å drifte videre på Fosen i flere dager, er ikke avklart. RenoNorden har utført renovasjonstjenestene på oppdrag fra Fosen Renovasjon IKS siden 1. april 2015. Daglig leder Sørås forteller at de har vært kjent med den problematiske økonomiske situasjonen i selskapet, og at de derfor har lagt en plan i tilfelle konkurs.

- Vår plan nå er å ansette de som har vært ansatt hos RenoNorden på Fosen. Så må vi få tak i bilene de har brukt i arbeidet. Planen vår er å drifte i egen regi, forteller han.

Fosen Renovasjon forsøker nå å ta over driften så fort som mulig.

- Vi har invitert til et møte etter arbeidstid i dag.

- Positivt

RenoNorden hadde en egen Fosen-avdeling som var lokalisert i Bjugn. Daglig leder Tone-Lise Groven forteller at det er åtte faste ansatte, én midlertidig ansatt i tillegg til noen tilkallingsvikarer ved Fosen-avdelingen.

- Alle våre ansatte er på jobb i dag. De ser positivt på situasjonen, sier daglig leder Groven og viser til dialogen med Fosen Renovasjon IKS.

Totalt er 150 norske kommuner berørt av storkonkursen. Det jobbes nå med nødløsninger over hele landet. RenoNorden hadde ifølge NTB flere ulønnsomme kontrakter. Sørås i Fosen Renovasjon IKS opplyser at Fosen-kontrakten var en av disse.

Les mer:

RenoNorden er konkurs.