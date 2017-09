Feirer sju år med Fosenvegene med vegåpning

- Torsdag 12. oktober er det på dagen sju år siden Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune åpnet anleggsarbeidet i Fosenvegene. Dette markerer vi med å åpne første del av fylkesvei 193 mellom Meltingen og Verrabotn, skriver Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene i en epost.

Vegstrekningen der fylkesvei 193 tar av fra fylkesvei 755 ved Meltingen, som ligger midt mellom Verrabotn og Mosvik, åpnes med taler og snorklipping.

Ny standard

Det er 13 kilometer vei som har fått ny standard. Skogsbilveien ble bygget på slutten av 1960-tallet for å frakte tømmer ut av området. I 1991 erstattet Skarnsundbrua fergesambandet mellom Kjerringvåg og Vangshylla.

- Brua var da verdens lengste skråkabelbro i betong. Trafikken på vegen over Meltingen har økt, ikke minst tømmertransportene, skriver Fosenvegene i invitasjonen til vegåpningsfest.

Broen har gjort strekningen til en mulig kjørerute mellom ytre Fosen og Nord-Trøndelag.

Snorklipping

Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem, og leder for komité infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune står for den offisielle åpningen.

Andre talere og representanter fra fylkene, kommuner og entreprenøren er invitert til feiringen i veikrysset der Fylkesvei 755 møter fylkesvei 193.

- Vi ønsker hjertelig velkommen til en trivelig dag oppe på Meltingen med bla en enkel servering i telt, skriver Knut Sundet.