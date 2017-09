- Viktig med god dialog

Hun påpeker at utbyggingen av ferjekai på Rørvik gir redusert kapasitet på parkeringsplassen, og registrerer at det er avholdt informasjonsmøte, der det kom kritikk for manglende mulighet til å gi innspill, og at redusert parkeringskapasitet blir problematisk.

LES OGSÅ:

Nye kaianlegg på Flakk og Rørvik: - De tenker ikke langsiktig Denne uka holdt Statens Vegvesen et informasjonsmøte om oppgraderingen av ferjekaiene på Flakk og Rørvik. En jobb som starter nå i september.

Dialog

Bjørkhaug påpeker også at det, når servicebygget rives, ikke blir tilgang på toalett på ferjeleiet.

- Det er vanskelig å bygge ferjekai uten at det på en eller annen måte rammer brukerne. Desto viktigere blir det med god dialog og informasjon slik at ulempene for brukerne ikke blir større enn nødvendig, påpeker Bjørkhaug.

To spørsmål

Hun har derfor stilt to spørsmål til fylkesrådmannen:

- Hvordan vil rådmannen sikre god dialog og informasjon overfor kommunen og brukerne?

- Hvordan sikres god samhandling mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen slik at brukerne slipper å forholde seg til to instanser?