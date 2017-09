Han fikk utmerkelsen for sin store innsats for idretten, samfunnshuset og museet gjennom mange år.

Tre kandidater

«Han sier alltid ja, og han er ryddig, ærlig og strukturert. Han stiller alltid godt forberedt, og han har et godt smil», sa nominasjonskomiteen om Magne Nilsen. Han var nominert til utmerkelsen Årets staværing sammen med to andre hedersmenn fra Stadsbygd, Johan Rein og Jakob Foss.

Johan Rein var nominert for sin store innsats for rosehagen ved Stadsbygd prestegård. Jakob Foss var nominert for sitt store dugnadsarbeid gjennom en mannsalder. Han har vært en vanvittig pådriver innen idrett, på samfunnshuset og på muséet ved Prestelva.

- Det er flere som står bak

Magne Nilsen ble litt blank i øynene da Rissa-ordfører Ove Vollan (H) leste opp hans navn foran publikum ved samfunnshuset på Stadsbygd.

- Det er trivelig med litt påskjønning, men det er mange som gjør en stor innsats og som kunne ha fått denne utmerkelsen. Det folk ikke tenker på er at det det flere som står bak, og da tenker jeg på henne jeg bor sammen med. Jeg hadde ikke fått til alt jeg har gjort uten henne. Vi er et tospann, sa vinneren og lovte å gi blomsterbuketten han fikk til kona.

LES OGSÅ: - En stor dag for regionen