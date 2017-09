Snart kan du kjøpe dette i butikken

Solcelleanlegg til norske hustak fra selskapet Otovo skal selges i Elkjøps butikker, skriver Dagens Næringsliv.

I fjor ble det installert tre ganger så mye solkraft på boliger og åtte ganger så mye på næringsbygg, om man regner effektkapasitet ved standard testforhold, viser en analyse fra Multiconsult. I Sverige og Danmark er tallene mye høyere.

Elkjøp har merket en stadig større etterspørsel etter solcelleanlegg, særlig i søk i nettbutikken deres.

Solcellekjøperne kan deles inn i tre grupper, mener en av gründerne bak Otovo, Andreas Thorsheim.

– Du har de som ønsker å være innovative og vil ha alt nytt, så har du miljøvernerne og til slutt de økonominteresserte.

– Den sterkeste indikatoren på at du vil kjøpe solceller, er at du eier elbil. Den nest sterkeste er at naboen har, legger Thorsheim til.