RenoNorden er konkurs - Fosen er berørt

Selskapet opplyser i meldingen at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning. Selskapet har slitt økonomisk i lang tid, og 6. september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.

Selskapets långivere, DNB og Den Danske Bank, har nå gjort det klart at de ikke vil låne selskapet mer penger. Dermed er konkursen et faktum.

Avdeling på Fosen

RenoNorden har også en avdeling på Fosen. Den ligger i Bjugn. Siden april i 2015 har firmaet driftet innhenting av avfall i Rissa, Bjugn, Ørland og Åfjord kommune på Fosen.

Kjent sak

DNB opplyser at de har fulgt opp selskapet på lik linje med andre kunder, og vært i tett dialog etter at selskapet orienterte om at de sto i fare for å bryte betingelsene i låneavtalen som de har med banken.

– Vårt mål er alltid å forsøke å finne løsninger som sikrer stabil drift innenfor dagens struktur. Det har vært jobbet med mulige løsninger langs flere akser, men det er en kjent sak at RenoNorden den siste tiden har hatt økonomiske utfordringer grunnet ulønnsomme kontrakter i Norge. Dessverre har dette ført til den situasjonen selskapet er i nå, opplyser informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Vil finne nye løsninger

RenoNorden har spesialisert seg i avfallshåndtering for husholdningsavfall og betegner seg som Nordens klart største aktør innen husholdningsrenovasjon. Selskapet leverer tjenester til over fem millioner mennesker i fire ulike land.

Nå vil bankene forsøke å finne nye løsninger slik at færrest mulig blir rammet.

– RenoNorden utfører en viktig oppgave i samfunnet og vi har derfor samtidig i denne prosessen gjort det vi kan fra vår side for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser. Bankene vil derfor samarbeide med boet for å finne gode overgangsløsninger, slik at kommunene får mulighet til å finne nye løsninger og trygge søppeltjenestene for innbyggerne, sier Westerveld.

Jobber for å unngå kaos

Selskapet skriver på sine nettsider at de håndterer avfall fra en av tre norske husstander. De har avtaler med flere kommuner, blant dem Bærum, der de har hatt ansvaret for å hente søppel siden 2016.

Kommunikasjonssjef i Bærum kommune, Lisa Bang, sier til Budstikkaat de ikke hadde fått noe varsel før børsmeldingen sent lørdag kveld.

– Vi arbeider for å unngå at det blir kaos. Vi har lagt en plan, og nå handler det om å få realisert denne planen, slår hun fast.

Kommunen har vært klare over RenoNordens tvilsomme økonomi, og inngikk i sommer en avtale med et annet selskap hvis det skulle komme en konkurs.

– Vi inngikk en avtale med NordRen om at de skulle ta over hvis det skulle komme en konkurs i RenoNorden. Denne beredskapsplanen er det vi nå setter i gang, sier Bang.